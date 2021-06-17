هجمات جديدة للجيش الصحراوي ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي

شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجمات جديدة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الرملي (جدار الذل والعار)، حسب ما جاء في البيان رقم 218 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية اليوم الخميس.

واستهدفت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي أمس الأربعاء، تخندقات قوات الاحتلال بقصف مركز بمنطقة (اودي بشراراك) قطاع الفرسية، حسبما جاء في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

ووفقا لذات البيان، فقد نفذ الجيش الصحراوي اليوم الخميس، قصفا ضد تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة (أودي الظمران) قطاع المحبس، فيما استهدف قصف مكثف قوات الاحتلال بمنطقة سبخة تنوشاد قطاع المحبس.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي "تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار"، يضيف البيان.