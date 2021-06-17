إعادة انتخاب الجزائر في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية

أُعيد انتخاب الجزائر في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بمناسبة انعقاد الدورة 109 للندوة الدولية للعمل المنظمة من 3 إلى 18 جوان بجنيف (سويسرا) عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان للكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية.

و حسب البيان فإن الجزائر ستكون ممثلة في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للفترة جوان 2021 -جوان 2024 من قبل الأمين العام للكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، محفوظ ميقاتلي.

و ذكرت الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية أن "أعضاء الحكومة و العمال و أرباب عمل الدول الـ187 الأعضاء في منظمة العمل الدولية قد نظموا صباح اليوم الخميس اجتماعا ضم ممثلي الهيئات الانتخابية الثلاثة لانتخاب ممثليهم في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للفترة جوان 2021-جوان 2024.