فوز المنتخب الوطني المحلي أمام ليبيريا بـ 5-1

أطاح المنتخب الجزائري للاعبين المحليين بضيفه الفريق الأول لليبيريا بنتيجة ثقيلة 5-1 (الشوط الأول:2-1)، اليوم الخميس بالملعب الأولمبي الجديد لوهران في مباراة ودية.

وتمكن نجم وفاق سطيف، محمد عمورة من تسجيل رباعية كاملة (د39، د41، د46، د67)، قبل أن يضيف مواطنه بلال مسعودي الهدف الخامس عبر ركلة جزاء (د84).

وكان المنتخب الليبيري سباقا للتسجيل في الدقيقة ال24 من عمر الشوط الأول عبر اللاعب جورلي مورفي.

ويدخل هذا اللقاء الودي ضمن تحضيرات الفريق الوطني المحلي لخوض كأس العرب للأمم التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة في ديسمبر المقبل بقطر.

كما هو مدعو أيضا للمشاركة في البطولة الافريقية للمحليين بالجزائر عام 2023 في ثاني مشاركة له بعدما أخفق في التأهل إلى الدورات السابقة وذلك منذ وصوله إلى نصف نهائي نسخة 2011 بالسودان.