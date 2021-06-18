المحترف الثاني /الجولة الـ21: مباريات واعدة في سباق الصعود والبقاء

﻿ستكون الجولة الـ21 لبطولة الرابطة الثانية المقررة يوم السبت (سا 00ر16) مليئة بالمواجهات الواعدة سواء لتحقيق الصعود أوضمان البقاء، تتصدرها لقاءات مباشرة في مجموعتي الشرق والوسط، ويتعلق الأمر بهلال شلغوم العيد - اتحاد عنابة وأمل الاربعاء - مولودية بجاية، حيث يتنافس الرباعي المذكور على تذكرة "البلاي أوف".

ورغم أنه بقيت جولة أخيرة من عمر المسابقة ستلعب يوم السبت 26 جوان، إلا أن أشياء كثيرة قد تحدث خلال هذا الأسبوع بالنسبة لدورة الصعود للرابطة الأولى أو لتفادي السقوط للقسم الأسفل.

ومن دون شك، فإن لقاء شلغوم العيد و عنابة يستقطب كل الأنظار، كون رائد ترتيب المجموعة الشرقية يستضيف ملاحقه المباشر في مباراة ب"ست نقاط"، حيث يكفي الفريق المحلي الفوز للالتحاق بمستقبل وادي سلي، بطل المجموعة الغربية، في دورة الصعود للقسم الأول.

وفي حال فوز أبناء بونة، فسوف يتصدرون ترتيب المجموعة بفارق نقطة واحدة عن الهلال، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الجولة ال22 و الأخيرة.

نفس الشيء بالنسبة لمجموعة الوسط التي تتضمن مباراة رائد الترتيب، أمل الأربعاء (37 نقطة) أمام صاحب الصف الثالث مولودية بجاية (35 ن)، في الوقت الذي يستضيف فيه الشريك في الريادة، شبيبة بجاية، فريق نجم بن عكنون (6 - 29 ن.)

هذا الصراع الحاد وغير المباشر بين متصدري مجموعة الوسط، سيفرض عليهما تحقيق الفوز بأي ثمن للبقاء في السباق نحو دورة الصعود، قبل الجولة ال22 الأخيرة و الحاسمة.

أما في مجموعة الغرب، فقد حسمت الأمور بالنسبة للقب المجموعة بعد تتويج مستقبل واد سلي قبل الأوان، بفضل الفوز الذي عاد به في الجولة العشرين من عين الدفلى (2-1)، و الذي جعله في مأمن من كل مفاجأة.

و تخص المواجهات الجديرة بالاهتمام على مستوى المجموعة الغربية، الأندية المتواجدة من المرتبتين السابعة إلى العاشرة و بالتحديد شباب عين وسارة، جيل عين الدفلى، اتحاد الكرمة و سريع واد ارهيو.

نفس الشيء بالنسبة لمجموعة الوسط حيث يتوجب على شباب بني ثور و أمل بوسعادة و اتحاد الأخضرية بذل اقصى الجهود لتحقيق البقاء.

أخيرا، على مستوى مجموعة الشرق، سيكون لقاء شباب اولاد جلال (9 - 20 ن) و جمعية الخروب (10 - 19 ن)، حامي الوطيس بين فريقين مهددين بمغادرة الرابطة الثانية في حال الانهزام، خاصة في ظل نتائج الفرق الأخرى المعنية بصراع البقاء و في طليعتها مولودية العلمة (8 - 24 ن.)

مجموعة الشرق : البرنامج

اتحاد خنشلة - دفاع تاجنانت

هلال شلغوم العيد - اتحاد عنابة

نجم التلاغمة - اتحاد الشاوية

شباب اولاد جلال - جمعية الخروب

مولودية باتنة - شباب باتنة

مولودية قسنطينة - مولودية العلمة

الترتيب نقاط لعب

1. هلال شلغوم العيد 40 20

2. اتحاد عنابة 38 20

3. اتحاد الشاوية 35 20

--. اتحاد خنشلة 35 20

5. مولودية قسنطينة 33 20

6. شباب باتنة 29 20

7. نجم التلاغمة 28 20

8. مولودية العلمة 24 20

9. شباب اولاد جلال 20 20

10. جمعية الخروب 19 20

11. دفاع تاجنانت 14 20

12. مولودية باتنة 11 20.

مجموعة الوسط: البرنامج

اتحاد الأخضرية - اتحاد البليدة

شباب بني ثور - اتحاد الحراش

أمل الأربعاء - مولودية بجاية

أمل بوسعادة - وفاق المسيلة

شبيبة بجاية - نجم بن عكنون

رائد القبة - وداد بوفاريك

الترتيب نقاط لعب

1. شبيبة بجاية 37 20

--. أمل الأربعاء 37 20

3. مولودية بجاية 35 20

4. وداد بوفاريك 32 20

5. اتحاد الحراش 31 20

6. نجم بن عكنون 29 20

--. رائد القبة 29 20

8. شباب بني ثور 25 20

9. أمل بوسعادة 23 20

--. اتحاد الأخضرية 23 20

11. وفاق المسيلة 17 20

12. اتحاد البليدة 9 20.

مجموعة الغرب: البرنامج

مستقبل واد سلي - شباب عين وسارة

أولمبي أرزيو - شباب تموشنت

مولودية سعيدة - جيل عين الدفلى

اتحاد الكرمة - جمعية وهران

صفاء الخميس - اتحاد الرمشي

شباب واد أرهيو - شبيبة تيارت

الترتيب: نقاط لعب

1 .مستقبل واد سلي 47 20

2 .شباب تموشنت 40 20

3 . جمعية وهران 38 20

4 .شبيبة تيارت 36 20

5 .مولودية سعيدة 28 20

6. صفاء الخميس 26 20

7 . شباب عين وسارة 24 20

8 . جيل عين الدفلى 22 20

9 . اتحاد الكرمة 20 20

- شباب واد أرهيو 20 20

11.اتحاد الرمشي 18 20

12. أولمبي أرزيو 11 20