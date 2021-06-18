وزير الخارجية بوقدوم يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

شارك وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم هذا الجمعة، في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بجمهورية تركيا، الذي انطلقت أشغاله بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم.

و من المنتظر أن يعرض بوقادوم نظرة الجزائر حول الأوضاع السائدة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وكذا جهودها المستمرة لتفعيل الحلول السياسية والسلمية للنزاعات التي تهدد استقرار جوارها الإقليمي. كما سيجري بوقدوم محادثات ثنائية مع العديد من نظرائه، على هامش جلسات الحوار والنقاشات.

كما سيناقش المشاركون في الطبعة الأولى لمنتدى أنطاليا التي تستمر ليومين، سبل إضفاء ديناميكية جديدة للدبلوماسية الدولية بغية وضع حد لمختلف الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية.