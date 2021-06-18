الإعلان عن نتائج امتحان التعليم الابتدائي هذا السبت

أعلن الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات،أنه سيتم إشهار نتائج امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي (دورة 2121) هذا السبت،ابتداء من الرابعة مساء.

وسيتم الإعلان عن نتائج امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات https://cinq.onec.dz وعبر فضاء الأولياء https://tharwa.education.gov.dz .

كما سيتم ذلك أيضا عبر إشهار قوائم التلاميذ الناجحين و المقبولين في السنة الأولى متوسط، في نفس اليوم ونفس التوقيت، على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي اجتاز تلاميذها الامتحان يضيف المصدر ذاته.