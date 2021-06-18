الجيش الصحراوي يواصل قصفه لمواقع تخندقات قوات الاحتلال المغربي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ، هجمات جديدة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الرملي، حسب ما جاء في البيان العسكري رقم 219 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية .

وأوضحت الوزارة في بيان ، أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) ، أن "مفارز متقدمة من بواسل جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت أمس الخميس تخندقات قوات الاحتلال بقصف مركز بمنطقة اجبيلات البيض قطاع القلتة".

كما قصفت وحدات الجيش الصحراوي، اليوم الجمعة، عدة مواقع لجحور وتخندقات الاحتلال حيث استهدفت ب"قصف مدمر منطقة سبخة لعقيريين قطاع السمارة وقصف مكثف استهدف منطقة اكويرة ولد ابلال قطاع المحبس" .

ووفقا لذات البيان، فقد نفذ الجيش الصحراوي اليوم الجمعة أيضا ،قصف عنيف استهدف منطقة "بنزكة" قطاع حوزة وقصف مدمر أخر استهدف "لمخيبثات" قطاع القلتة .

و" تستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار".