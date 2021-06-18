كأس الكونفدرالية: "الكاف" توافق على حضور 10 آلاف متفرج في مباراة العودة بين "الكناري" وكوتون سبور

وافقت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف"، اليوم الجمعة، على حضور 10 آلاف متفرج خلال الدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية الافريقية، الذي سيجمع شبيبة القبائل بالمضيف نادي كوتون سبور الكاميروني، في انتظار موافقة السلطات الجزائرية.

وجاء في بيان النادي القبائلي ''وافقت الكونفدرالية الإفريقية على حضور 10 آلاف متفرج لحساب الدور نصف النهائي للمنافسة القارية، في انتظار موافقة السلطات الوطنية''.

وبعد إجراء العديد من المقابلات دون جمهور لتفادي تفشي فيروس كورونا، قررت "الكاف" السماح للنادي الكاميروني بحضور10 آلاف متفرج. نفس الأمر بالنسبة لشبيبة القبائل الذي ينتظر موافقة السلطات العمومية لحضور الجماهير في مقابلة الاياب.

وكانت مواجهة الذهاب مبرمجة أساسا بملعب متعدد الرياضات "رومدي عجيا" بغاروا، قبل أن تقرر هيئة "الكاف" تغيير الملعب بسبب عدم توفر الملعب الأول على نظام حكم الفيديو المساعد "الفار".

وستجرى مباراة الإياب يوم الأحد 27 جوان الجاري بداية من الساعة 20:00 بملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة.

جدير بالذكر، أن بعثة نادي شبيبة القبائل توجهة صباح اليوم الجمعة، باتجاه مدينة ياوندي الكاميرونية استعدادا لخوض المباراة في غياب المهاجم الليبي محمد عبد السلام بسبب الإصابة.