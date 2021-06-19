الاذاعة الجزائرية تطلق هذا السبت مبادرة "الغابة تستغيث"

تطلق الإذاعة الجزائرية هذا السبت مبادرة وطنية تحت شعار "الغابة تستغيث" بهدف رفع الوعي بأهمية الغابة والحفاظ عليها وتثمينها.

وستكون الانطلاقة الرسمية عبر القناة الثانية الناطقة باللغة الأمازيغية، من الحظيرة الوطنية "جرجرة"، من خلال تنظيم فضاءات اذاعية مباشرة ومتنوعة ابتداء من الساعة ال10 صباحا الى الساعة الثانية بعد الظهر، على ان تستمر بداية الصيف من كل سنة، لتشمل مختلف الحضائر الطبيعية والغابات على المستوى الوطني وبمواضيع ذات علاقة بالغابة.

و اختيار الحظيرة الوطنية "جرجرة"راجع إلى اهمية هذا الفضاء الغابي باعتباره موقعا مصنفا منذ 1997 من طرف اليونسكو كإطار طبيعي محمي.

و للأسف تتعرض الحظيرة الوطنية ، منذ سنوات الى اوجه عديدة من الاعتداءات، خاصة الحرائق والقطع المكثف للأشجار النادرة وتدمير الحياة البرية بها. الأمر الذي بات يهدد بجدية كل مظاهر الحياة والتنوع البيولوجي بالمنطقة.

ولهذا، فإن اختيار الموقع لإطلاق هذه المبادرة "الهادفة "له أكثر من مبرر، خاصة وأن حضيرة جرجرة تبقى من اكثر المحميات الطبيعية جذبا للزوار وهو معطى سيسمح باشراك واستهداف اكبر عدد ممكن من الزوار،من خلال هذه المبادرة التحسيسية.

ولضمان نجاح هذه المبادرة, عملت القناة الثانية على اشراك عدد كبير من الهيئات الرسمية ومختلف فعاليات المجتمع الى جانب المواطنين في مختلف الفضاءات الاذاعية المبرمجة، ايمانا منها بأن نجاح مثل هذه المبادرات مرهون بتوسيع دائرة مشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين بقضايا الغابة والبيئة والحياة البرية عموما.

كما تعد هذه المبادرة مناسبة لاكتشاف مختلف المنتوجات الطبيعية للمنطقة ذات النوعية العالية والمتميزة، وكذا حرفها الزراعية وصناعتها التقليدية والتي تشكل "عناصر قوية" من ثقافة وتقاليد المنطقة، يمكن بناء عليها ترقية السياحة الجبلية والغابية.