وفاة 9 أشخاص وجرح 378 آخرين في حوادث مرور خلال 48 ساعة الاخيرة

لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 378 آخرون في حوادث المرور وقعت في مناطق مختلفة من الوطن خلال ال48 ساعة الأخيرة، حسب ما أفادت به هذا السبت، حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأشارت الحصيلة، من جهة أخرى أنه تم تسجيل خلال نفس الفترة 6 حالات وفاة غرقا على مستوى الشواطئ بكل من ولاية بجاية، مستغانم، عين تموشنت، بومرداس وتلمسان،وحالة وفاة واحدة غرقا على مستوى المجمعات المائية بولاية غرداية.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19), قامت وحدات الحماية المدنية, خلال ذات الفترة, عبر كافة التراب الوطني, ب81 عملية تحسيسية عبر 13 ولايات (56 بلدية) لفائدة المواطنين لتذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الجسدي, بالإضافة إلى القيام بـ103 عملية تعقيم عبر 13 ولاية (44 بلدية), عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وأشارت الحصيلة أن المديرية العامة للحماية المدنية خصصت لهتين العمليتين 372 عون حماية مدنية بمختلف الرتب, 61 سيارة إسعاف و45 شاحنة إطفاء.

وإلى جانب هذا, باشرت وحدات الحماية المدنية بإخماد ثمانية (8) حرائق حضرية ومختلفة على مستوى ولاية المسيلة, بسكرة, البليدة, برج بوعريريج, عين الدفلى, عين تموشنت, البيض والجزائر, كما تدخلت أيضا من أجل إطفاء أربعة (4) حرائق محاصيل زراعية للقمح بكل من ولاية تيارت, تيسمسيلت, أم البواقي وميلة, وحريق نخيل على مستوى ولاية ورقلة.