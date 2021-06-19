بوقدوم يشارك في جلستي نقاش بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي

شارك وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم هذا السبت, في جلسة نقاش حول "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: نحو أجندة مستدامة", وذلك في إطار الطبعة الأولى لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي بجمهورية تركيا, حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح البيان أن بوقدوم, انتهز هذه الفرصة لاستعراض التجربة الجزائرية ومبادراتها الرامية لترقية الحلول السلمية والسياسية للأزمات, مشددا على ضرورة تجاوز النهج التقليدي لتسيير النزاعات والعمل بدلا من ذلك على توفير الشروط الضرورية لحلها بصفة نهائية.

كما شارك رئيس الدبلوماسية الجزائرية في جلسة ثانية تمحورت أشغالها حول التعاون الاقتصادي بين إفريقيا وتركيا, حيث دعا عبر مداخلته لإقامة شراكة متوازنة تحفظ مصالح الطرفين, مستعرضا في هذا السياق الإصلاحات الاقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, بهدف تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

وأشار بيان وزارة الخارجية, إلى أن بوقدوم, عقد على هامش الأشغال, لقاءات ثنائية مع متعاملين اقتصاديين أتراك و بمن فيهم الناشطين بالجزائر, وكذا العديد من نظرائه من الدول المشاركة في أشغال المنتدى, خاصة وزراء خارجية كل من: الغابون, كينيا, مدغشقر, ليبيا, الكاميرون, تركيا, أذربيجان, بولندا وماليزيا.