تشريعيات 12 جوان: تجمع "الحصن المتين" يطلق مبادرة لدعم رئيس الجمهورية في البرلمان القادم

أعلن رئيس تجمع "الحصن المتين"، ياسين مرزوقي، السبت، عن إطلاق مبادرة لتشكيل مجموعة من النواب الاحرار والتشكيلات السياسية بالمجلس الشعبي الوطني المنتخب لمساندة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وأوضح مرزوقي، خلال ندوة صحفية نشطها باسطاوالي (غرب العاصمة)، أن تجمع "الحصن المتين" الحائز على 27 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان المنصرم، سيعمل على "تحقيق حد أدنى من الاتفاق مع الاحزاب السياسية لتشكيل مجموعة لمساندة رئيس الجمهورية في تسيير المرحلة القادمة".

وبالمناسبة، اقترح مرزوقي "حلولا تقنية للمشاكل المطروحة في مختلف المجالات"، معتبرا ان المرجعية التي يعتمد عليها هذا التجمع تتمثل في "بيان اول نوفمبر".

من جانبه، ثمن رئيس جبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي، الذي حضر هذه الندوة، مبادرة اللقاء التشاوري الذي جمع بعض الاحزاب السياسية مع كتلة الاحرار لإيجاد "ورقة طريق تهدف للتأسيس للمرحلة القادمة من خلال إضفاء بصمة جديدة على عمل المجلس الشعبي الوطني".

واعتبر بلهادي هذه المبادرة بمثابة "أرضية توافقية" بين حزبه (الذي تحصل على ثلاثة (03) مقاعد والاحرار، مبرزا أن "كل الجهود ستركز في الحفاظ على وحدة الأمة وتدعيم الجبهة الوطنية الداخلية، حفاظا على استقرار البلاد".

بدوره، قال رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، أنه حضر هذا اللقاء بصفته رئيسا لكتلة الاحرار في العهدة السابقة بالمجلس الشعبي الوطني، معتبرا أنه "شريك في النقاش حول مستقبل البلاد".

وفي هذا الصدد، ثمن عصماني هذه المبادرة التي تهدف مثلما قال الى "رسم مشهد سياسي جديد يعتمد على الحوار المسؤول والنقاش الهادف لتغيير الذهنيات والقضاء على العزوف الشعبي في المواعيد الانتخابية المقبلة".