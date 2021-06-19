الاتفاق على التنسيق الإعلامي في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجزائر ومصر

اتفق وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، مع رئيس المجلس المصري الأعلى لتنظيم الإعلام، كرم جبر، بالقاهرة، على التنسيق الإعلامي في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وخلال اللقاء الذي جمعهما بالعاصمة المصرية على هامش أشغال الدورة الــــ 51 لمجلس وزراء الاعلام العرب، اتفق الطرفان على تبادل الزيارات والبرامج الإعلامية المشتركة بين البلدين.

من جهة أخرى، التقى وزير الاتصال بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، الأستاذ مجاهد أبو الهيل، حيث أعرب بالمناسبة عن شكره وامتنانه للمكتب التنفيذي وإدارته وللعراق على "مواقفه الداعمة للجزائر"، مشددا على أن العلاقات العراقية-الجزائرية "متصلة ويجب أن تستمر كذلك، كون انطلاقة شرارة التحرير بدأت من بغداد".

كما أبدى الوزير استعداده للتعاون بين البلدين، خصوصا في مجالات الإعلام والاتصال بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

من جهته، قدم رئيس المكتب التهنئة إلى حكومة وشعب الجزائر على "نجاح الانتخابات التشريعية واستكمال المؤسسات الدستورية"، مؤكدا "دعم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب لجميع التوصيات والملاحظات التي تتقدم بها الجزائر لدعم مسيرتها الديمقراطية".

ودعا المسؤول ذاته السيد بلحيمر الى زيارة العراق أو تبادل زيارات لوفود إعلامية من أجل إيجاد أطر للتعاون في قطاع الإعلام بما يخدم ويعزز التعاون بين البلدين.

وكان لوزير الاتصال لقاء آخر مع وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية، يوسف المحمود، اطلع خلاله على آخر المستجدات والأوضاع في فلسطين والقدس وناقش الجانبان المواضيع التي أقرها اجتماع وزراء الإعلام العرب، سيما ما تعلق بدعم الإعلام الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات الممارسة ضد الفلسطينيين في القدس، إلى جانب بحث سبل دعم وتطوير التعاون بين البلدين في مجال الإعلام.

وأدان السيد بلحيمر بالمناسبة الأعمال الهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، خاصة الصحفيين.

وقد استقبل الوزير أيضا من طرف الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، كما كانت له لقاءات مع نظرائه بكل من مصر والسعودية والأردن وعمان، أكد خلالها على "ضرورة بلورة رؤية عربية مشتركة وتطوير المادة الإعلامية كما ونوعا".

يذكر أن وزير الاتصال شارك، خلال تواجده بالقاهرة، في أشغال الدورة الــ 51 لمجلس وزراء العرب والدورة الـ13 للمكتب التنفيذي، وقام على هامش هاتين الدورتين اللتين سبقتهما الدورة الـ95 للجنة الدائمة للإعلام العربي، بزيارة إلى مجمع الأهرام للصحافة والإعلام.

وقد شدد وزير الاتصال خلال مشاركته في اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب على "ضرورة بلورة رؤية عربية مشتركة" مع "تعزيز الحضور الإعلامي العربي في الفضاء الإلكتروني".