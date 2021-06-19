البطولة العربية لألعاب القوى: أربعة ميداليات للجزائر منها ذهبيتان خلال اليوم الثالث

حصد المنتخب الجزائري لألعاب القوى (رجال وسيدات)، اليوم السبت، أربعة ميداليات منها ذهبيتان خلال اليوم الثالث للبطولة العربية لألعاب القوى،الجارية بملعب رادس (تونس)، رافعا رصيده إلى 13 ميدالية (2 ذهبيتان، 5 فضيات، 6 برونزيات).

وكان الذهب من نصيب ياسر محمد طاهر تريكي (القفز الثلاثي) بعد أن حقق قفزة ب17،26 متر وزوينة بوزبرة (المطرقة)، بفضل رمية قدرت ب65.20 متر مسجلة رقم قياسي جزائري وعربي جديد.

أما البرونزيتان، فقد حققهما كل من باهي- عزوم فتيحة (3000م/موانع) ورهام سناني ( 000. 10م) والتى تعتبر الميدالية البرونزية الثانية بالنسبة لها بعد الأولى المسجلة في 5000 متر.

ومن جهته، تأهل الجزائري الآخر عبد الماليك لحولو لنهائي ال400 حواجز، بينما باشر العربي بورعدة فعاليات العشاري. كما تأهل محمد علي قواند وسليمان مولة لنهائي 800 متر.

خلال فعاليات اليوم الأول، انتزع المنتخب الجزائري أربع ميداليات برونزية بواسطة كل من سعاد عزي في تخصص 20 كلم مشي بتوقيت 1 سا 45 ثا 07 ج، ريهام سناني في 5000 متر (37 د 60 ثا 16ج)، روميساء بلبيوض في سباق القفز الطويل (5 متر 98) وهشام بوهانون في القفز العالي (05ر2 متر).

أما في اليوم الثاني، حصد المنتخب الوطني خمس ميداليات فضية والتي كانت من نصيب كل من رحيل هامل في 100 متر حواجز (14.36)، أمين بوعناني في 110 متر حواجز (13.38)، محمد علي قواند في 400 متر (46.72)، هشام بوشيشة في سباق 3000 متر موانع (8 د 33 ثا 21 ج)، و يسرى عرارة في القفز العالي (71ر1 متر).

وتشهد هذه النسخة الـ 22 من البطولة العربية التي كانت مقررة أساسا السنة الماضية بسبب جائحة كورونا، مشاركة أكثر من 400 رياضي يمثلون 20 بلدا. تشارك الجزائر في موعد تونس بـ 32 رياضيا.