الجولة 21 لبطولة الرابطة الثانية: هلال شلغوم العيد يتأهل لدورة اللقب وأمل الأربعاء في أحسن رواق

توج هلال شلغوم العيد بلقب مجموعة الشرق بفضل فوزه على وصيفه اتحاد عنابة (1-0), اليوم السبت, بمناسبة إجراء مباريات الجولة 21 لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم, ليلتحق ببطل مجموعة الغرب فريق مستقبل وادي سلي, ليخوضا سويا دورة اللقب, في انتظار هوية بطل مجموعة الوسط التي ستلعب في الجولة الأخيرة بين أمل الأربعاء الذي يوجد في أحسن رواق مقارنة بوصيفه شبيبة بجاية.

وقبل خوض الجولة الأخيرة, حسمت الأمور نهائيا في مجموعة الشرق, بتأهل هلال شلغوم العيد رسميا إلى التنافس ضمن دورة اللقب بفضل فوزه على ملاحقة المباشر على ورقة الصعود, اتحاد عنابة بنتيجة (1-0), موسعا الفارق بينمها إلى خمس نقاط, بمعية اتحاد خنشلة (38 نقطة) الفائز على دفاع تاجنانت (4-2).

كما ترسم نزول الفرق الأربعة نحو القسم الأسفل, بداية بجمعية الخروب التي لم يشفع لها فوزها بملعب شباب اولاد جلال (3-1) ليغادر الفريقان الرابطة الثانية سويا باحتلال "الجمعية" الصف التاسع (22 نقطة) ثم اولاد جلال (العاشر, 20 نقطة), حيث سيرافقها كل من دفاع تاجنانت ومولودية باتنة المتواجدان بنفس المركز والرصيد (الـ11, 20 نقطة).

وفي مجموعة الوسط, استفاد الرائد أمل الأربعاء من تعثر مطادره شبيبة بجاية بميدانه ليصبح الفارق نقطتين في انتظار الجولة الأخيرة لترسم تأهله إلى خوض دورة اللقب.

فقد تفوق أمل الأربعاء بثنائية نظيفة على ضيفه مولوية بجاية (2-0), لينفرد بكرسي الريادة برصيد 40 نقطة وبفارق خطوتين عن ملاحقه شبيبة بجاية (38 نقطة) إثر تعادله بقواعده أمام نجم بن عكنون (1-1), لتأتي المولودية البجاوية في المركز الثالث ب (35 نقطة). وسينتظر "الأمل" الجولة الأخيرة التي سيلعب فيها ضد جاره اتحاد البليدة (سقط رسميا) أين يتوجب عليه كسب النقاط الثلاث لضمان ورقة التأهل لخوض دورة اللقب دون الاكتراث بنتيجة الشبيبة.

في وسط الترتيب, رسم رائد القبة بقاءه بالفوز على وداد بوفاريك (2-1), أما في قاع الترتيب, فقد ترسم سقوط اتحاد البليدة (الـ12, 9 نقطة) ووفاق المسلية (الـ11, 7 نقطة) إلى القسم الأدنى.

في حين يتواصل الترقب إلى غاية الجولة الـ22 والأخيرة للحسم في هوية الفريقين اللذان سيغادران بطولة الثانية بين كل من شباب بني ثور (الثامن, 28 نقطة), أمل بوسعادة (التاسع, 26 نقطة) وإتحاد الأخضرية (العاشر, 26 نقطة).

وأخيرا في المجموعة الغرب, أكد مستقبل وادي سلي أحقيته بالمركز الأول وضمانه ورقة الصعود لخوض دورة اللقب, بفوزه على ضيفه شباب عين وسارة (2-0), ليعزز مركزه في الصدارة (50 نقطة).

الجديد كان في أسفل جدول الترتيب بترسيم سقوط اتحاد الرمشي (الـ11, 19 نقطة) ومتذيل الترتيب أولمبي أرزيو (11 نقطة) في انتظار الجولة الأخيرة لإسدال الستار على الموسم الرياضي والتعرف على الفريقين اللذان سينزلان بين أربعة فرق المتواجدة في الصف السابع إلى العاشر.

النتائج الكاملة والترتيب:

- مجموعة الغرب

النتائج:

مستقبل واد سلي - شباب عين وسارة 2-0

مولودية سعيدة -جيل عين الدفلى 3-0

اتحاد الكرمة - جمعية وهران 1-1

أولمبي أرزيو - شباب تموشنت 1-3

صفاء الخميس - اتحاد الرمشي 0-0

شباب واد أرهيو - شبيبة تيارت 3-1

الترتيب: نقاط لعب

1- مستقبل واد سلي 50 21 تأهل لدورة اللقب

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2- شباب تموشنت 43 21

3- جمعية وهران 39 21

4- شبيبة تيارت 36 21

5- مولودية سعيدة 31 21

6- صفاء الخميس 27 21

7- شباب عين وسارة 24 21

8- ش. وأد ارهيو 23 21

9- جيل عين الدفلى 22 21

10- اتحاد الكرمة 21 21

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11- اتحاد الرمشي 19 21 نزل الي القسم الأسفل

12- أولمبي أرزيو 11 21 نزل الي القسم الأسفل

- مجموعة الوسط

النتائج:

اتحاد الأخضرية - اتحاد البليدة 1-0

شباب بني ثور - اتحاد الحراش 4-1

أمل الأربعاء - مولودية بجاية 2-0

أمل بوسعادة - وفاق المسيلة 2-1

شبيبة بجاية - نجم بن عكنون 1-1

رائد القبة - وداد بوفاريك 2-1

الترتيب نقاط لعب

1- أمل الأربعاء 40 21

2- شبيبة بجاية 38 21

3- مولودية بجاية 35 21

4- وداد بوفاريك 32 21

- رائد القبة 32 21

6- اتحاد الحراش 31 21

7- نجم بن عكنون 30 21

8- شباب بني ثور 28 21

9- أمل بوسعادة 26 21

-اتحاد الأخضرية 26 21

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11- وفاق المسيلة 17 21 نزل إلى القسم الأسفل

12- اتحاد البليدة 9 21 نزل إلى القسم الأسفل.

- مجموعة الشرق

النتائج:

اتحاد خنشلة - دفاع تاجنانت 4-2

هلال شلغوم العيد - اتحاد عنابة 1-0

نجم التلاغمة - اتحاد الشاوية 3-0

شباب اولاد جلال - جمعية الخروب 1-3

مولودية باتنة - شباب باتنة 1-0

مولودية قسنطينة - مولودية العلمة 0-1

الترتيب نقاط لعب

1- هلال شلغوم العيد 43 21 تأهل لدورة اللقب

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2- اتحاد عنابة 38 21

- اتحاد خنشلة 38 21

4- اتحاد الشاوية 35 21

5- مولودية قسنطينة 33 21

6- نجم التلاغمة 31 21

7- شباب باتنة 29 21

8- مولودية العلمة 27 21

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9- جمعية الخروب 22 21 نزل إلى القسم الأسفل

10- شباب اولاد جلال 20 21 نزل إلى القسم الأسفل

11- دفاع تاجنانت 14 21 نزل إلى القسم الأسفل

- مولودية باتنة 14 21 ينزل إلى القسم الأسفل.