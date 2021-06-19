هجمات جديدة للجيش الصحراوي ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي

شن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي اليوم السبت, هجمات جديدة ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الرملي (الذل والعار), حسب البيان العسكري رقم 220 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأوضح بيان الوزارة - الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) - أن هجمات جيش التحرير الصحراوي استهدفت تخندقات قوات الاحتلال في منطقة أم الدكن بقطاع البكاري ومنطقة سبخة العكرين بقطاع السمارة.

كما استهدف قصف مكثف للجيش الصحراوي، قوات الاحتلال بكل من منطقة لعكد بقطاع المحبس ومنطقة روس لكطيطيرة بقطاع حوزة، حسب البيان.

وتتواصل هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي "تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار"، يضيف ذات البيان.