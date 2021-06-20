محمد واجعوط يعطي إشارة الانطلاق الرسمي لامتحان البكالوريا

أعطى وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، صباح هذا الأحد إشارة الانطلاق الرسمي لامتحان شهادة البكالوريا من ثانوية علي بوسحابة ببلدية الدرارية (غرب العاصمة).

ويجتاز أزيد من 731 ألف مترشح اليوم الاختبارات لنيل شهادة البكالوريا دورة جوان 2021 ، موزعين على 2528 مركز عبر التراب الوطني، في ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وفي هذا الصدد، أكدت وزارة التربية الوطنية أن كل الظروف مهيأة لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا، داعية التلاميذ إلى التحلي باليقظة والحيطة وروح المسؤولية من خلال "عدم الانسياق" وراء ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي من "نشر أو تداول أو تسريب لمواضيع أو أجوبة وهمية، يكونون هم ضحاياها، قصد التشويش على تركيزهم ونفسيتهم لضرب مصداقية الشهادة التي سهروا للتحضير لها".

وذكرت وزارة التربية بضرورة "احترام الاجراءات المعمول بها في مراكز الاجراء لضمان السير الحسن للامتحان وتفادي إحضار أو حمل أو استعمال أي وسيلة كانت سواء تقليدية أو حديثة كوسائل الاتصال عن بعد، خاصة الهواتف النقالة".

كما دعت الأولياء خاصة وأعضاء الجماعة التربوية عامة الى "الانخراط بقوة في عمليات التحسيس والتوعية من أجل المساهمة في توفير الأجواء الإيجابية لأبنائنا الممتحنين وتفويت الفرصة عن المغامرين بمصيرهم ومستقبلهم".

وحسب بطاقة فنية للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، بلغ تعداد المترشحين في هذه الدورة، 723 . 731 مترشحا، سيجتازون الامتحان من 20 إلى 24 جوان الجاري، يمثلون 545 . 459 مترشح متمدرس منهم 833 . 180 من فئة الذكور و 712 . 278 من الاناث، فيما بلغ عدد المترشحين الاحرار 178 . 272 مترشح (099 . 140 من الذكور و 079 . 132 من الاناث).