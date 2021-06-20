تثمين الخبرة والشهادة للأساتذة المتعاقدين في مسابقة التوظيف المقبلة

أكد وزير التربية الوطنية محمد واجعوط هذا الأحد بالجزائر العاصمة أنه سيتم منح الفرصة للأساتذة المتعاقدين للمشاركة في مسابقة توظيف الاساتذة المقبلة من خلال تثمين الخبرة والشهادة.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش اشرافه على اعطاء اشارة انطلاق امتحانات البكالوريا دورة 2021، أن "الوزارة اعتمدت هذه السنة التوظيف على أساس الشهادة طبقا للقانون"، مبرزا أنه سيتم "منح الفرصة للأساتذة المتعاقدين للمشاركة في مسابقة التوظيف وتثمين الخبرة والشهادة".

وأفاد الوزير أن "الامور لم يتم ضبطها بعد بالنسبة لهذه المسابقة لاسيما فيما يخص تحديد الاحتياجات في مواد الاختصاص".

ومن جهة اخرى ، شدد وزير التربية على ضرورة ايلاء "اهتمام كبير للتأطير الصحي" لا سيما في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19)، داعيا إلى تكثيف الرقابة الصحية والاهتمام بتوفير النقل المدرسي والوجبات الساخنة للتلاميذ الى جانب المرافق الاخرى الترفيهية و الرياضية.

من جانبها، أكدت مديرة التربية للجزائر-غرب غنيمة ايت ابراهيم ، أنه تم خلال هذا الموسم الدراسي "استغلال القوائم الاحتياطية بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاثة كما تم اللجوء الى المتعاقدين في التوظيف بالنسبة لبعض المواد".

وأبرزت أنه في مقاطعة التربية للجزائر غرب ، تم توظيف 127 أستاذ متعاقد في اللغة الفرنسية في طور التعليم الابتدائي، مؤكدة أن هذه المقاطعة بصدد "انهاء تأشيرة مخطط الموارد البشرية بعد استخراج المناصب الشاغرة في انتظار اعلان الوزارة على مسابقة التوظيف على أساس الشهادة".

وبالنسبة للتأطير الاداري، ذكرت ذات المسؤولة أنه تم اللجوء خلال السنة الماضية لاستغلال القوائم الاحتياطية بالنسبة للتأطير الاداري ، مشيرة الى أن "هؤلاء المديرين يستفيدون حاليا من التكوين قبل تنصيبهم.