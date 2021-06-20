أحمد أبو هولي للإذاعة: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وشدد أبو هولي في تصريح للقناة الأولى، هذا الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين المصادف ل 20 جوان من كل سنة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، بشكل عاجل لوقف معاناة اللاجئين الفلسطينيين قائلا "في يوم اللاجئ الفلسطيني يجب أن نذكر العالم أن هناك شعب بأكمله انتزع من أرضه ولكنه لا يزال صامدا ومتمسكا بحق العودة إلى أرضه بغض النظر عن التضحيات التي قدمها" ليضيف ان "صمود هذا الشعب العظيم سيؤهله عاجلا أم آجلا للعودة إلى دياره لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والتي عاصمتها القدس ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية