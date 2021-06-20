كورونا: 342 إصابة جديدة و7 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

سجلت 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و7 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 235 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه، اليوم الأحد، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 135.821 حالة, من بينها 342 إصابة جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 94.571 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 3.631 حالة. كما أشار نفس المصدر إلى تسجيل 29 مريضا يوجدون حاليا بالعناية المركزة. وأضاف البيان أن 17 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الفترة المذكورة, فيما سجلت 18 ولاية من حالة إلى تسع حالات إصابة و 13 ولاية أخرى أزيد من عشر حالات.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, داعية إياهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي مع الامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تؤكد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.(وأج)