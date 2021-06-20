كأس بيلي جان كينغ لتنس: الجزائر تختتم المنافسة في المركز التاسع

انهى المنتخب الجزائري للتنس سيدات, مشاركته في كأس بيلي جان كينغ (المجموعة الثالثة/ منطقة أوروبا وإفريقيا), التي اختتمت أمسية السبت بمدينة فيلنيوس (ليتوانيا), في المركز التاسع, عقب خسارته امام مونتينيغرو (2-1), خلال الدور الاخير للجدول "ب" (مباريات الترتيب من 7 الى 12).

وفازت ممثلات الجزائر -المعفيات من الدور الاول- باللقاء الاول بفضل ايناس بكرار امام تيا نسيفيتش 6-3 و 6-0, لكن المنافس عاد في النتيجة (1-1) بعد انهزام ليندة بن قدور ضد ديفينا راتكوفيتش (4-6, 6-3 و5-7).

وفي مباراة الزوجي المصيرية, انهزم الثنائي الجزائري ليندة بن قدور- ياسمين بوجادي امام تيا نسيفيتش - ديفينا راتكوفيتش (6-3, 5-7 و 1-6).

وفي دور المجموعات, سجلت الجزائر فوزين أمام زيمبابوي 2-1 وكينيا 3-0, مقابل خسارة امام مالطا 0-3.

ويضم المنتخب الوطني في صفوفه كل من إيناس إيبو, ياسمين بوجادي, إيناس بكرار, ليندة بن قدور وعبد الوكيل قصيبة (قائد الفريق).

وتعتبر كأس بيلي جان كينغ, التي كانت تسمى كأس الاتحادية حتى عام 1994, ثم كأس فيد كاب حتى سبتمبر 2020, بطولة تنس عالمية للسيدات تلعبها المنتخبات الوطنية وتعادل كأس ديفيس للرجال.