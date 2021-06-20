رئيس الحكومة الليبية يعلن عن فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها.

أعلن المجلس الرئاسي الليبي, اليوم الأحد، عن تكليف اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" بالتنسيق بين طرفي النزاع لضمان تنفيذ كامل لفتح الطريق الساحلي "مصراتة-سرت"، الرابط بين شرقي وغربي البلاد.

جاء ذلك في إيجاز صحفي مصور للمتحدثة باسم المجلس نجوى وهيبة، نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على "فيسبوك".

وقالت وهيبة: "نعلن لكل الليبيين إعادة فتح الطريق الساحلي بعد سنوات من الإغلاق لرفع المعاناة عن المواطن شرقا وغربا، على أن تتولى 5+5 مسؤولية التنسيق بين الأطراف (قوات عملية بركان الغضب التابعة للحكومة ومليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر) لضمان التنفيذ الكامل لفتح الطريق الساحلي ومتابعة الترتيبات الأمنية".

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قد أعلن، صبيحة اليوم عن فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها.

كما دعا دبيبة إلى" نبذ الفرقة ونسيان الأحقاد والالتفات إلى البناء"، مؤكدا على ضرورة النهوض بليبيا واستقرارها و إعادتها إلى مكانتها.

وقال الدبيبة في كلمة له بمناسبة الافتتاح الرسمي للطريق الساحلي (سرت - مصراتة)، الرابط بين شرق ليبيا و غربها، و المغلق منذ عامين، " أشكر أبناء الوطن على صبرهم وتحملهم للمشاق وأشكر كل من دعمنا ووقف معنا وعلى رأسهم مدينتي مصراتة وسرت والمجلس الرئاسي ولجنة 5+5 في تحقيق هذا الإنجاز".

للإشارة يمثل فتح الطريق الساحلي المغلق منذ عامين , أحد أهم أهداف المجلس الرئاسي التي سعى لإنجازها عبر سلسة من الاجتماعات التي أفضت لتحقيق أحد أهم بنود الاتفاق السياسي.

ويتزامن فتح الطريق الساحلي، مع اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اليوم الأحد بمدينة سرت (وسط)، بحضور مندوب عن البعثة الأممية في ليبيا.