الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي

﻿واصلت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجماتها ضد تخندقات جنود الإحتلال المغربي على طول الجدار الفاصل (الذل والعار)، حسب ما جاء في البلاغ العسكري رقم 221 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأفاد بيان الوزارة، أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت أمس السبت، مواقع قوات الإحتلال المغربي على مستوى منطقة أسطيلة ولد بوكرين قطاع أوسرد.

وتوالى قصف الجيش الصحراوي لتخندقات قوات الاحتلال المغربي، المتمركزة بمنطقة أودي بشرارك بقطاع الفرسية الى جانب قصف مركز استهدف مواقع القوات المغربية المتمركزة بمنطقة أودي الظمران بقطاع المحبس، ومنطقة سبخة تنوشاد بقطاع المحبس.

وأضاف ذات البيان أن هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، متواصلة مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي "تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار".