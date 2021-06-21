﻿ الصين / الدول العربية : حجم التجارة البينية بلغ حوالي 240 مليار دولار خلال 2020

قال نائب وزير التجارة الصيني تشيان كه مينغ في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا إن حجم التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية وصل إلى 239.8 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية.

وأوضح تشيان أن الصادرات الصينية إلى الدول العربية بلغت 123.1 مليار دولار أمريكي في عام 2020، بزيادة 2.2 بالمائة على أساس سنوي رغم تأثيرات جائحة كوفيد-19، مؤكدا أن حصتي المنتجات الميكانيكية والكهربائية والمنتجات ذات التقنيات الفائقة والحديثة سجلتا زيادة بنسبة 6.1 بالمائة و3.3 بالمائة على التوالي، لتشكلا معا 67.4 بالمائة من إجمالي الصادرات.

وأضاف تشيان أن رصيد الاستثمار الصيني المباشر في الدول العربية بلغ 20.1 مليار دولار أمريكي حتى نهاية عام 2020، في حين بلغ إجمالي استثمارات الدول العربية في الصين 3.8 مليار دولار أمريكي، حيث تغطي تلك الاستثمارات العديد من المجالات، مثل النفط والغاز والبنية التحتية والتصنيع والخدمات اللوجستية والطاقة الكهربائية وغيرها.

جدير بالذكر أن عددا من المشروعات الاستثمارية الكبرى، مثل منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري في مصر، قد أصبحت مشروعات بارزة لتعزيز التحول والارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي في العصر الجديد، حسبما قال تشيان.

كما ذكر نائب الوزير أن هناك إمكانات هائلة للتعاون بين الصين والدول العربية، وخاصة في ظل البناء المشترك للحزام والطريق، وسيقوم الجانبان في المستقبل بتوسيع التعاون في مجالات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي والطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر عقد الدورة الخامسة لمعرض الصين والدول العربية في مدينة يينتشوان، حاضرة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي، خلال الفترة من 19 إلى 22 أغسطس القادم تحت عنوان "تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري والبناء المشترك للحزام والطريق"، وفقا للمؤتمر الصحفي.