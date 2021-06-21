كأس العرب للأمم أقل من 20 سنة: الجزائر تفوز على موريتانيا 1-0

تفوق المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 20 سنة على نظيره الموريتاني بنتيجة (1-0)، الشوط الأول (0-0)، الأحد، بملعب القاهرة الدولي، لحساب الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى من منافسة كأس العرب للأمم -2021 بمصر (20 جوان-6 جويلية).

وسجل هدف الانتصار لتشكيلة "الخضر" لاعب نادي فالنسيان (فرنسا) عصام بوعون، في الرمق الأخير من المواجهة (د 90+5).

وسيواجه أشبال الناخب الوطني محمد لاسات، المنتخب المصري بمناسبة الجولة الثانية يوم الأربعاء (00ر15سا)، قبل ختام الدور الأول ضد منتخب النيجر (الفريق تلقى دعوة من الاتحاد العربي لكرة القدم)، يوم السبت 26 جوان (00ر15سا).

ويشارك 16 منتخبا في هذا العرس العربي، مقسمين على أربع مجموعات، حيث سيتأهل الفريقان الأولان عن كل مجموعة الى الدور الربع النهائي.

وتوج بلقب الطبعة الماضية، التي جرت بالسعودية، المنتخب السينغالي الذي تلقى دعوة من الاتحاد العربي.