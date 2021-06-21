تونس تفرض حجرا صحيا شاملا في 4 محافظات للحد من انتشار كورونا

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية الأحد، عن فرض حجر صحي شامل في أربع محافظات بالبلاد من أصل 24 محافظة، وذلك في مسعى للحد من انتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأوضحت رئاسة الحكومة، في بيان، أن المحافظات المعنية بهذا القرار الذي بدأ العمل به اليوم، هي القيروان وسليانة، وزغوان، وباجة التي تم فيها تسجيل نسبة إصابات تتجاوز 400 إصابة على كل 100 ألف ساكن خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتزامن هذا القرار مع إعلان محافظ القيروان محمد بورقيبة أن الحجر الصحي الشامل بالقيروان سيتواصل إلى غاية تحسن مؤشرات الوضع الوبائي، وسيكون مرفوقا بحظر للتجول الليلي إبتداء من الساعة الخامسة مساء الى غاية الخامسة صباحا.

ويأتي هذا القرار، فيما أعلنت وزارة الصحة التونسية، في بيان وزعته مساء امس، أنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 78 حالة وفاة و1775 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد.

وأشارت إلى أن هذه الحصيلة ترفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة في البلاد إلى 14 ألفا و38 حالة، وعدد الإصابات إلى 382 ألفا و950 إصابة وذلك منذ ظهور المرض بتونس في بداية شهر مارس من العام الماضي.