الفريق شنقريحة في زيارة رسمية إلى فدرالية روسيا

21/06/2021 - 12:24

يقوم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، ابتداء من  اليوم الاثنين، بزيارة رسمية إلى فيدرالية روسيا، وذلك بدعوة من وزير الدفاع الروسي الفريق الأول شويغو سيرغي كوجوغيفيتش، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان: "بدعوة من السيد الفريق الأول شويغو سيرغي كوجوغيفيتش، وزير دفاع فيدرالية روسيا، يقوم السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة رسمية إلى فيدرالية روسيا ابتداء من اليوم 21 جوان 2021".

وأضاف المصدر ذاته ، أن الفريق شنقريحة سيشارك خلال هذه الزيارة في فعاليات الندوة التاسعة للأمن الدولي، التي تنظمها فيدرالية روسيا يومي 23 و24  جوان 2021 بموسكو.

 

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الجزائر

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