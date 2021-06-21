وفاة 3 أشخاص وإصابة 181 آخرين بجروح متفاوتة خلال 24 ساعة الأخيرة

خلفت حوادث المرور المسجلة خلال ال 24 ساعة الأخيرة عبر عدة ولايات، وفاة 03 أشخاص وإصابة 181 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، حسبما أفادت به، اليوم الاثنين، حصيلة للحماية المدنية.

وأوضحت ذات المصالح أن وحدات الحماية المدنية سجلت خلال الفترة الممتدة ما بين 20 الى 21 جوان 2021 وإلى غاية صبيحة اليوم على الساعة الثامنة صباحا، 03 حالات وفاة غرقا على مستوى ولايات وهران وتيبازة والبليدة.

وبالنسبة لوهران يتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 23 سنة متوفي غرقا بشاطئ الكبير ببلدية مرسى الحجاج، وفي تيبازة توفي شاب في ال 22 من عمره، غرقا بشاطئ بن عودة بلدية تيبازة، أما في ولاية البليدة فتم انتشال جثة شاب من جنسية إفريقية يبلغ من العمر 26 سنة متوفي غرقا بحاجز مائي بغابة قرو بلدية الصومعة.

من جهة أخرى، تم خلال نفس الفترة إخماد 05 حرائق حضرية ومختلفة على مستوى كل من ولاية عنابة 01 حريق، أم البواقي 02 حريقين، سعيدة 01 حريق، باتنة 01 حريق.

وأدت هذه الحرائق إلى إصابة 04 أشخاص بحروق متفاوتة الخطورة بولاية أم البواقي وكذا إصابة شخصين 02 ببداية اختناق جراء الدخان بولاية سعيدة وتم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المصالح الاستشفائية حيث مكنت الاسعافات من "السيطرة على هذه الحرائق ومنع انتشارها الى الأماكن المجاورة"، يضيف البيان.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة (24 ساعة الأخيرة) عبر كافة التراب الوطني بـ 36 عملية تحسيسية عبر 05 ولايات (24 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 38 عملية تعقيم عبر 07 ولايات (20 بلدية)، عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 152 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 27 سيارة إسعاف و 16 شاحنة إطفاء مع وضع 15 جهاز أمني لمكان الحجر الصحي بكل من ولاية الجزائر، تيبازة، وهران و بومرداس للوافدين من خارج الوطن.