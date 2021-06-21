الحكم بـ3 سنوات حبسا نافذا في حق المتسبب في حادث المرور المميت بعين النعجة

أصدرت محكمة حسين داي (الجزائر العاصمة) هذا الاثنين ، حكما بثلاث سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية في حق المتسبب في حادث المرور الذي أودى بحياة شاب كان بصدد تغيير عجلة سيارته على الطريق السريع الجنوبي بعين النعجة.

كما قضت ذات المحكمة بتعليق رخصة سياقة المتهم لمدة أربع سنوات.

وتوبع المتهم ناصري عبد الله الذي هو من مواليد 1998، عن جنحتي "القتل الخطأ" و"الفرار إثر حادث مرور والتهرب من تحمل المسؤولية الجزائية والمدنية" بعد أن لاذا بالفرار عقب الحادث.

وكانت ذات المحكمة التمست في وقت سابق نفس العقوبات في حق المتهم.