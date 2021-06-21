توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي وشركة "هواوي" في مجال التكوين

وقعت هذا الإثنين مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و شركة "هواوي" لتكنولوجيات المعلومات والإتصال في مجال التكوين في مجال المعلومات.

وفي هذا الإطار، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أن الإتفاقية تدخل في إطار مخطط تكوين وتأهيل المورد البشري للقطاع في مجال تكنولوجيات الإتصال لأهميتها البالغة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبه أكد المدير العام لشركة هواوي أن التعاون مع وزارة التعليم العالي بتدشين مركز للتكوين وإبرام الإتفاقية يأتي في إطار إضفاء الديمومة على العمل المشترك في مجال البحث والتكوين بين البلدين.