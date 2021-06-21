تعميم استعمال البنزين بدون رصاص ابتداء من جويلية 2021

كشفت وزارة الطاقة والمناجم، اليوم الإثنين في بيان لها، عن تنظيم اجتماعات إقليمية تجمع بين الجهات الفاعلة الرئيسية مستقبلا من طرف سلطة ضبط المحروقات بهدف توعية المستهلكين في إطار عملية تعميم استعمال البنزين بدون رصاص.

و أكد وزير الطاقة و المناجم ، حسب نفس المصدر، أن جهود تعميم استعمال البنزين بدون رصاص "ستستمر حتى نهاية السنة لتلبية جميع الشروط العملياتية واللوجستية اللازمة لجعل إزالة البنزين المحتوي على الرصاص فعالة".

و أوضحت الوزارة الى أن "قطاع الطاقة والمناجم سيكفل استيفاء جميع شروط هذا الانتقال لتعميم استعمال البنزين بدون رصاص ونجاح هذه العملية"، مضيفة ان "تعميم استعمال البنزين بدون رصاص، المقرر ابتداء من شهر جويلية 2021 ، جاء نتيجة الجهود التي يبذلها مجمع سوناطراك في مجالي التكرير والتوزيع حيث تم في إطار استراتيجية تطوير التكرير دمج كل من البعد الصحي والبيئي في عملية الإنتاج وفي خطط التطوير المختلفة لسوناطراك".

و اشار نفس المصدر الى أن استخدام البنزين المحتوي على الرصاص له تأثير سلبي على البيئة والنظام البيئي، لا سيما بسبب الطبيعة المشتتة للرصاص المنبعث من عوادم السيارات عند حرق البنزين العادي أو المحتوي على الرصاص الفائق، ما دفع بقطاع الطاقة إلى بذل المجهودات من اجل وضع استراتيجية مدروسة من اجل التخلص التدريجي من الرصاص في البنزين.

و ذكرت الوزارة ان هذا التخلص التدريجي من الرصاص في البنزين هو تتويج لعملية بدأت في عام 1998 بإدراج البنزين الخالي من الرصاص في سوق الوقود المحلي، مشيرة الى ارتفاع حصة البنزين بدون رصاص في السوق المحلية من 29 بالمائة في 2015 الى 40 بالمائة في 2020.و يبلغ استهلاك البنزين الخالي من الرصاص حاليا 3ر1 مليون طن سنويا، حسب الوزارة.

كما اوضح نفس المصدر ان إدراج الرصاص في البنزين شهد انخفاضا ملحوظا منذ سنة 2000 حتى إزالته النهائية اعتبارا من 15 سبتمبر 2020، مضيفا انه منذ ذلك الحين، بدأ الموزعون، على رأسهم نفطال بإزالة التلوث من شبكة التوزيع (إزالة آثار الرصاص)، مع المراقبة المنتظمة لرصد وجود آثار الرصاص على مستوى خزانات جميع مراكز التخزين و محطات الخدمات.

و عليه، تقول الوزارة، اعتبارا من أوائل شهر يوليو 2021، سيكون البنزين بدون رصاص هو "البنزين الوحيد" على مستوى السوق الوطنية وسيكون متاحا في جميع محطات الخدمات و بنفس السعر الحالي وفي نفس المحطات التي كانت تحتوي سابقا على مادتي البنزين العادي و الممتاز.

ومنه، يضيف البيان، فان السيارات التي كانت تستعمل مادتي البنزين العادي و الممتاز اصبح بإمكانها استعمال هذا البنزين الذي سيطيل عمر شمعات الإشعال ويزيد في فترات تغييرات الزيت ويطيل عمر نظام العادم وكاتم الصوت للمحركات.

يذكر ان وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، افتتح اليوم الإثنين، يوما تقنيا حول تعميم استعمال البنزين بدون رصاص، من تنظيم سلطة ضبط المحروقات.

و يأتي تنظيم هذا اليوم أياما معدودة قبل دخول حيز التنفيذ إزالة البنزين المحتوي على الرصاص (البنزين العادي والبنزين الممتاز) على مستوى جميع محطات الخدمات في البلاد والمقررة ابتداء من شهر يوليو المقبل.