الجيش الصحراوي يستهدف ثمانية مواقع لقوات الاحتلال المغربية على طول الجدار الرملي

21/06/2021 - 20:16

شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، خلال الـ 24 ساعة الاخيرة، قصفا مركزا استهدف ثمانية مواقع لتخندقات جنود الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي الفاصل (الذل و العار)، حسب ما جاء في البلاغ العسكري رقم 222 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وجاء في البلاغ العسكري، أن وحدات الجيش الصحراوي، استهدفت أمس الأحد موقعا للقوات المغربية، بمنطقة بنكرات قطاع السمارة.

واضاف البيان، ان الجيش الصحراوي واصل اليوم الاثنين، دك قواعد القوات المغربية على مستوى نقطة إنذار لقوات الاحتلال بمنطقة لمخيبثات قطاع الكلتة وقصف مكثف لنقطة إسناد لوجستكية للقوات المغربية، بمنطقة شمال لمخيبثات قطاع الكلتة، الى جانب إستهداف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة أودي الزيات قطاع الفرسية.

هذا وشنت القوات الصحراوية، قصفا مكثفا إستهدف تمركز الاحتلال بمنطقة روس بن أعميرة قطاع الفرسية، وكذا منطقة دومس قطاع البكاري، إلى جانب إستهداف منطقة أكويرة ولد أبلال قطاع المحبس ومنطقة لعكد قطاع المحبس.

 

 

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