رضا تير : بإمكان الجزائر اقتحام السوق الإفريقية بـــ1مليار دولار من المنتوجات الكهربائية مبدئيا

قال رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي ، رضا تير ، اليوم الاثنين ، بالبليدة ، أن الجزائر بإمكانها اقتحام السوق الإفريقية بواحد مليار دولار من المنتوجات و المعدات الكهربائية.

وأوضح السيد تير في تصريح للصحافة على هامش أشغال ملتقى الصناعة الكهربائية: سوق المعدات الكهربائية و إمكانيات التصدير "أن الجزائر بإمكانها مبدئيا تصدير واحد مليار دولار من المنتوجات و المعدات الكهربائية إلى السوق الإفريقية التي تعد منفذا للتصدير بامتياز".

وقال أن الجزائر تتوفر على كافة الإمكانيات اللازمة و المؤهلات بما فيها "موروث صناعي صرفت عليه الدولة أموالا طائلة حان الوقت للاستفادة منها"، على غرار مجمع سونلغاز الذي يعد قاطرة الصناعة و كوسيدار و المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية و الخطوط الجوية الجزائرية و غيرها.

وأضاف أن سوق المعدات الكهربائية في الجزائر عرفت تطورا سريعا، لا سيما مع تطور الشبكات الكهربائية و عملية الإمداد بالكهرباء و تدابير تحقيق النجاعة الطاقوية و تطوير الشبكات الكهربائية الذكية و التخزين و التنقل المستدام، و هي الاستعمالات التي من شأنها تطوير هذه السوق، و لهذا الغرض، يضيف نفس المسؤول، "بات من الضروري تحليل التوجيهات الداعمة للطلب و تبني نظرة استراتيجية إيجابية لتطويره ضمن حركية التصدير".

وذكر أن نظرة المجلس تعمل على البحث عن كيفية فتح المجال لترقية الصادرات بإفريقيا، خاصة و أن نصف سكان هذه القارة لا يستفيدون من الكهرباء، أي ما يعادل 600 مليون نسمة.

وأوضح أن هناك طلب كبير من الدول الإفريقية، على غرار السنغال و عدد من دول إفريقيا الغربية، "يتوجب علينا تلبيتها و ذلك ضمن استراتيجية استباقية لولوج هذه السوق الإفريقية في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية".