فريد بويحيى يصدر ديوانه الشعري الأول

أصدر فريد بويحيى مؤخرا ديوانه الشعري الأول تحت عنوان "Cordon de perles" (رباط اللؤلؤ) حيث يشاطر القارئ قصائد تتغنى بحياة يحييها الحب والصداقة والجمال والحنين إلى الماضي.

ويجمع هذا الديوان المكون من 84 صفحة والصادر عن دار النشر "Tafat" حوالي خمسين نصا لا تتناول موضوعا معينا بل تتطرق إلى كل المشاعر والقيم والأشخاص المهمين في نظر الشاعر الذي يعبر عن معظم تجربته في الحياة ويشاطر مصادر إلهامه.

ويخصص الشاعر قصائده لأصوله عبر نصوص تختلط فيها "الملهمة" وهي الأم في "Yemma" (أمي) والأرض الأصلية في "douce Kabylie" (القبائل المحببة) و"السمفونية" تكريما لنبع الحياة ولأماكن الشباب والطفولة البارزة التي تبقى راسخة في الذاكرة.

كما يولي فريد بويحيى أهمية كبيرة لمن حوله من خلال شخصيات حاضرة بقوة في نصوصه بدون ذكرها مباشرة.

ويشيد الشاعر في نص "Livre d'or" (الكتاب الذهبي) بالمطالعة والكتب وبإسهامهما في ترنيمة الحياة التي تنير الواقع اليومي، بينما تحتل الأزهار والأشجار والطبيعة مكانة لا تقل أهمية في نصوصه التي تسعى إلى نقل الألوان والروائح والنور.

وتناول الشاعر أيضا في ديوانه أماكن أخرى عزيزة على قلبه لا تزال صامدة رغم ويلات الزمن وأثر الإنسان عليها لاسيما في نصي "La Casbah" (القصبة) و"Beyrouth blessée" (بيروت الجريحة) حيث عبر عن حلم رؤية هذه المدن تستعيد رونقها وتألقها من جديد.

يذكر أن فريد بويحيى وهو من مواليد 1970 يشتغل كصحفي ويلج بإصدار ديوانه الأول هذا عالم الشعر.

المصدر : وأج