تسوية رزنامة: النصرية مطالبة بالاستفاقة وبلوزداد من أجل اللحاق بثلاثي المقدمة

سيكون فريق نصر حسين داي أمام حتمية كسب نقاط الداربي العاصمي ضد اتحاد الجزائر للخروج من منطقة الخطر، في حين يتوفر شباب بلوزداد على فرصة سانحة للارتقاء الي "البوديوم "، بمناسبة تنقله إلى شرق البلاد لملاقاة شباب قسنطينة، هذا الأربعاء، في إطار تسوية رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وتسعى النصرية، إلى بداية مهمة إنقاذ مصيرها في المحترف الأول، وكذا وضع حد لسلسة طويلة من النتائج السلبية، حيث يعود آخر فوز للفريق العاصمي في البطولة الوطنية الي 26 فيفري الفارط.

من جانبه، يأمل فريق إتحاد الجزائر، تجاوز الإقصاء من الدور نصف النهائي لكأس الرابطة بميدان نجم مقرة وتفادي ثاني تعثر على التوالي.

من جهته سيكون حامل اللقب، شباب بلوزداد، في دورية نحو الشرق لمواجهة الشباب القسنطيني، بهدف حصد رابع فوز تواليا من أجل الالتحاق بشبيبة الساورة في مركز الوصافة. بالمقابل يعول "السنافر" على كسب نتيجة إيجابية للاقتراب من المنصة الشرفية.

وتواصل مولودية الجزائر، تجرع الإخفاقات، أين ستواجه نادي بارادو، الذي يمر كذلك بفترة سيئة تجسدت بثلاث هزائم متتالية.

فأشبال المدرب نبيل نغيز يمنون النفس بتحقيق فوز يمكنهم من تهدئة الوضاع داخل بيت "العميد" أمام شبان "الأكاديمية" الذين لطالما فازوا عليهم في المواجهات السابقة بين الفريقين.

البرنامج:

الأربعاء23 جوان:

الجولة الـ22: مولودية الجزائر - نادي بارادو (سا 17:45)

الجولة الـ25: نصر حسين داي - اتحاد الجزائر (سا 17)

الجولة الـ25: شباب قسنطينة - شباب بلوزداد(سا 17)