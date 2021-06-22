كأس العرب لأقل من 20 سنة: الجزائر في اختبار صعب أمام مصر

سيكون المنتخب الوطني، لكرة القدم لأقل من 20 عاما أمام امتحان صعب وحقيقي عندما يلاقي نظيره المصري غدا الأربعاء بملعب القاهرة الدولي بداية من الساعة الثالثة مساء، برسم الجولة الثانية عن المجموعة الاولى لكأس العرب للأمم.

فبعد الفوز الهام المحقق على حساب موريتانيا بنتيجة 1-0، في الجولة الاولى الاحد الفارط، سيكون شبان "الخضر" أمام محك صعب عندما يلتقون بمنافس من العيار الثقيل الذي دشن المنافسة بفوز على النيجر، ضيف الشرف بنتيحة 2-0.

ويطمح المصريون، أكبر مرشح للتتويج باللقب، الى ترسيم تأهلهم الى الدور ربع النهائي، امام منتخب جزائري يقدم كرة جميلة، مما يوحي ان المواجهة ستكون قوية كونها تمثل "داربي" شمال إفريقيا بين مدرستين كرويتين كبيرتين على الصعيد العربي.

وعن اللقاء أكد المدير القني الوطني، عامر شفيق أنه "سيكون صعب بسبب طابعه المحلي" ليضيف ان "المنتخب المصري يملك خبرة كبيرة مقارنة بالمنتخب الوطني ويتواجد لاعبوه في لياقة بدنية جيدة بسبب عدم توقف بطولتهم".

مؤكدا ان "المدرب لاسات ورغم صعوبة المهمة سيحاول استغلال نقاط ضعف المنافس لتحقيق الفوز ومنه التأهل غلى الدور القادم".

وفيما يخص التعداد، سيكون الخيار متعددا أمام الناخب الوطني، محمد لاسات، لرسم التشكيلة الملائمة قصد تحقيق نتيجة ايجابية أمام "الفراعنة"، سيما وأن جميع اللاعبين على أتم الجاهزية ودون تسجيل اصابات.

بالمقابل، يفتقد المنتخب المصري لوسط ميدانه الهجومي، صالح باشا الذي ينشط في صفوف اودينيزي الايطالي، اثر تعرضه لكسر في عظم الترقوة خلال مباراة فريقه امام النيجر، حيث خضع أمس الاثنين للجراحة، وهو ما يبعده رسميا عن المنافسة.

وفي اللقاء الآخر عن ذات المجموعة، يواجه منتخب النيجر نظيره الموريتاني، حيث يهدف كل فريق إلى بعث حظوظه في بلوغ الدور الثاني، سيما وأن المنتخبين انهزما في الجولة الاولى.

وتعرف هذه الدورة مشاركة 16 منتخبا مقسما إلى أربع مجموعات كل واحدة منها تضم اربعة فرق. ويتأهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.

وشهدت النسخة السابقة لكأس العرب لأقل من 20 عاما، التي جرت بالسعودية، تتويج منتخب السينغال، المشارك بدعوة من المنظمين.

البرنامج:

الأربعاء 23 جوان

الجزائر- مصر (سا 15)

النيجر – موريتانيا (سا 18)

الترتيب:

الفرق نقاط لعب

1- مصر 3 1

2-الجزائر 3 1

3-موريتانيا 0 1

4- النيجر 0 1

الجولة الثالثة (السبت 26 جوان):

مصر- موريتانيا (سا 15)

الجزائر- النيجر(سا 15)