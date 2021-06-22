بوقدوم يجدد دعم الجزائر اللامشروط للشعب الفلسطيني في سبيل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

شارك وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد, اليوم الثلاثاء في أشغال الاجتماع الوزاري للجنة فلسطين التابعة لحركة دول عدم الانحياز.

وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية, أن بوقدوم نوه في مداخلته, ب"صمود الشعب الفلسطيني, مجددا دعم الجزائر اللامشروط في سبيل استرجاع حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير, وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا للشرعية الدولية, واللوائح الأممية ذات الصلة".

كما أكد بوقدوم على أن "جوهر القضية الفلسطينية يكمن على وجه التحديد في احتلال الأراضي الفلسطينية, وكذلك في استمرار القوة القائمة بالاحتلال من الإفلات من العقاب", مشددا على أن "أي حل نهائي لابد وأن يضمن معالجة هذين الإشكالين".

ويهدف هذا الاجتماع الذي ينعقد بطلب من جمهورية أذربيجان, باعتبارها رئيسة مكتب تنسيق المنظمة-, الى التأكيد على الموقف الثابت لدول عدم الانحياز, ودعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة, وكذا تضامنهم الدائم معه في وجه الاعتداءات الهمجية والممنهجة التي تستهدف وجوده على أراضيه".

وفي ختام الأشغال, تم اعتماد بيان أكدت فيه دول منظمة عدم الانحياز على دعمها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني, مطالبين جميع الفاعلين الدوليين بالعمل على إعادة بعث مسار السلام من أجل التوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية.