بوعام للإذاعة: برمجنا 150 تظاهرة بمشاركة 2700 حرفيا للترويج للمنتوجات التقليدية في موسم الاصطياف

أعلن المدير العام للصناعة التقليدية بوزارة السياحة، كمال الدين بوعام ، عن تسطير برنامج خاص لتنشيط السياحة تحسبا لموسم الإصطياف يتضمن برمجة حوالي 75 تظاهرة و75 معرضا للترويج للمنتوجات التقليدية بمشاركة 2700 حرفيا إلى جانب 135 جمعية على مستوى الولايات الساحلية.

وقال كمال الدين بوعام لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الثانية هذا الثلاثاء "في هذا الموسم سننتقل إلى الولايات الداخلية والجنوبية حيث ستكون هناك توأمة بين الولايات الجنوبية والساحلية للسماح لكل الحرفيين عبر الوطن بترويج وبيع منتوجاتهم عبر هذه التظاهرات والفضاءات الجديدة التي ستفتح لهم".

وأكد ضيف الثانية أن تنظيم هذه التظاهرات أصبح أكثر من ضروري لمرافقة وتأطير الحرفيين في عملية ترويج وبيع منتوجاتهم مبرزا حرصهم على تكوين الحرفيين في مجال التسيير الحسن للمؤسسة وكيفية اختيار المنتوج ودراسة السوق لتحديد احتياجات الزبون .

ونسعى بالتنسيق مع مختلف الفاعلين في القطاع-يضيف المتحدث ذاته- على الالتزام بمعايير الجودة وجعل الحرفي لا يعتمد على المنتوجات التذكارية وانما يتحول إلى الترويج للمنتوجات التي تستعمل في الحياة اليومية سواء في البيت أو في المصانع أو في المكاتب وغيرها.

من جهة أخرى أفاد بوعام أن "قطاع الصناعات التقليدية ساهم في إنشاء أزيد من مليون و90 ألف منصب عمل وحسب هذا الرقم فإن هذا القطاع يعد مصدر رزق هام لقرابة 5 ملايين مواطن جزائري "على حد قوله مشيرا إلى أنه هناك 420 ألف حرفيا ناشطا في مجال الصناعات التقليدية.

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية