كورونا: وزارة الصحة تدعو المواطنين للتوجه نحو هياكل الصحة الجوارية أو الفضاءات المخصصة للتلقيح

22/06/2021 - 17:43

جددت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات,  في بيان لها اليوم الثلاثاء, دعوتها الى جميع الأشخاص الراغبين في التلقيح ضد كوفيد-19 للتوجه نحو الهياكل الصحية أو الأماكن المخصصة لذلك.

وذكرت الوزارة أنه في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19, تم تخصيص فضاءات جوارية لتسهيل عملية تلقيح المواطنين, داعية إياهم الى إحضار وثيقة الهوية بغية "متابعة أفضل لعملية التلقيح".

وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الحملة هو "توفير لقاح ذي جودة عالية والحصول عليه بصفة عادلة لفائدة كافة المواطنين". 

وشددت على ضرورة "الحفاظ على الاجراءات الوقائية المتمثلة في غسل اليدين والتباعد الجسدي وارتداء القناع".

يذكر أن وزارة الصحة خصصت امكانيات كبيرة لإنجاح العملية الجوارية للتلقيح التي عرفت منذ 7 يونيو الجاري توسيع عملية الفضاءات الجوارية عبر كافة ولايات الوطن بهدف تدعيم الوحدات الصحية القاعدية التي شرعت في عملية التلقيح منذ 29جانفي المنصرم.

وقد بلغ عدد الجرعات التي اقتنتها الجزائر لحد الآن قرابة المليونين (2) و500 ألف جرعة في إطار المساعي الرامية إلى محاربة انتشار كوفيد-19.

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