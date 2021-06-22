سطيف:عام حبس نافذ لـ3 أشخاص في قضية "نشر أسئلة وأجوبة امتحان شهادة البكالوريا"

أدين هذا الثلاثاء بولاية سطيف ثلاثة (3) أشخاص بالحبس النافذ لمدة سنة في قضية نشر أسئلة وأجوبة امتحان شهادة البكالوريا الخاصة بدورة جوان 2021، حسبما علم لدى محكمة عين ولمان التابعة لمجلس قضاء سطيف.

وأوضح ل/وأج وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان بأن المعنيين وهم ( ش.أ) و (ك.ه) و (س.أ) قد أدينوا بعام واحد (1) حبس نافذ، إضافة إلى غرامة مالية نافذة تقدر ب 100 ألف دج مع الأمر بإيداعهم الحبس بالجلسة عن جنحة "نشر أجوبة الامتحان النهائي للتعليم الثانوي" بالنسبة للمدعوين (ش أ) و (ك.ه) و جنحة "نشر أسئلة الامتحان" بالنسبة للمدعو (س.أ) و هي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنص المادة 253 مكرر 6 من قانون العقوبات.

وحسب ذات المصدر فقد تم توقيف المتهمين الثلاثة من طرف مصالح الضبطية القضائية التابعة لأمن دائرة عين ولمان (جنوب سطيف) بعد رصد حسابات إلكترونية على شبكة التواصل الاجتماعي يقوم أصحابها بنشر مواضيع شهادة البكالوريا الخاصة بدورة جوان 2021 في مادتي العلوم الإسلامية واللغة العربية.

وقد تم تقديم الأطراف الثلاثة اليوم أمام نيابة الجمهورية بمحكمة عين ولمان وتمت متابعتهم عن طريق إجراء المثول الفوري بالجنحتين المذكورتين.

وبعد محاكمة المتهمين الثلاثة أصدر قاضي المثول الفوري أحكاما تقضي بإدانة المتهمين الثلاثة ومعاقبة كل منهم بعام حبس نافذ وغرامة مالية تقدر ب 100 ألف دج مع الأمر بإيداعهم الحبس بالجلسة، كما تمت الإشارة إليه.