عرقاب يعطي تعليمات بضرورة ربط المستثمرات الفلاحية والصناعية و مناطق الظل بالكهرباء

اسدى الوزير الطاقة و المناجم محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، تعليمات بضرورة العمل على الاستمرار في ربط المستثمرات الفلاحية والصناعية وكذا ربط مناطق الظل بالكهرباء و بحث إمكانية انجاز محطة كهربائية بولاية بشار، حسبما افاد به بيان للوزارة.

وجاءت هذه التعليمات خلال تراسه لاجتماع عمل مع إطارات مجمع سونلغاز خصص لمتابعة برامج تنمية وسائل الإنتاج، شبكة نقل الكهرباء وكذا الطاقات المتجددة لمجمع سونلغاز، يضيف نفس المصدر.

و تم التطرق خلال هذا الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة بحضور إطارات من الوزارة و الرئيس المدير العام لسونلغاز وإطارات من المجمع الى مشاريع انجاز محطات كهربائية عبر مختلف مناطق التراب الوطني.

وبهذا الصدد، أكد السيد عرقاب على ضرورة تدارك التأخيرات المسجلة وضمان المراقبة الميدانية لإنجاز المشاريع مع الاعتماد على المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة في انجاز واستكمال المشاريع الجارية وهذا تثمينا للخبرة المكتسبة لهذه المؤسسات، يوضح البيان.

وحسب الوزارة، من المرتقب دخول حيز الخدمة 27 منشأة كهربائية خلال صائفة 2021 و هذا لضمان استمرارية الخدمة العمومية المقدمة للزبائن و تحسين جودتها، وذلك في إطار "مواصلة تلبية احتياجات المواطنين بمصادر الطاقة والتي تعتبر اولوية من أولويات السيد رئيس الجمهورية لاسيما المتعلقة بالربط بالكهرباء".

واكدت الوزارة انه "تم اتخاذ كل التدابير اللازمة من طرف الشركات التابعة لمجمع سونلغاز لتجسيد الإنجازات المخطط لها مع وضع مخطط خاص للتدخل من طرف الفرق المختصة بالإنتاج، التوزيع ، نقل الكهرباء و الغاز بشكل دائم في حال وقوع حوادث او اضطرابات محتملة في أقصر وقت ممكن".

وفي الاخير، استمع وزير الطاقة و المناجم الى عرض حول برنامج الطاقات المتجددة لمجمع سونلغاز، وفق ذات البيان.