الجيش الصحراوي يواصل شن هجمات ضد جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي

واصلت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، اليوم الثلاثاء، هجماتها ضد جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الرملي الفاصل (الذل والعار)، حسب ما جاء في البلاغ العسكري رقم 223 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأفاد بيان الوزارة، أن الجيش الصحراوي شن قصفا يوم امس الاحد، استهدف جحور قوات الاحتلال المغربية في عدد من المواقع على مستوى نقطة انذار للقوات المغربية بمنطقة لمخيبثات قطاع الكلتة ومنطقة دومس قطاع البكاري الى جانب استهداف منطقة لعكد بقطاع المحبس.

وحسب المصدر، فقد توال قصف الجيش الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال مستهدفا المحتل بمنطقة اسطيلة ولد بواكرين مكن القوات الصحراوية من تحطيم رادار القاعدة المستهدفة حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة، الى جانب قصف مركز استهدف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة اودي بشراراك قطاع الفرسية.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول الجدار الرملي الفاصل (الذل والعار).