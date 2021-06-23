تواصل امتحانات شهادة البكالوريا واستحسان لسلاسة الاسئلة وأجواء التنظيم

تتواصل لليوم الرابع على التوالي امتحانات شهادة البكالوريا وسط ظروف تنظيمية محكمة تصنع جوا ملائما للمتطلعين الى نيل هذه الشهادة المهمة في مسارهم الدراسي .

وعبر المترشحون عن ارتياحهم لمواضيع الامتحانات خلال الأيام الماضية التي تناولت في معظمها المواد الاساسية والمشتركة بين أغلب الشعب ، وأوضح بعض الممتحنين في ميكروفون الاذاعة أن جل الاسئلة كانت سلسة وفي متناول الجميع متأملين أن تكون المواضيع المتبقية في نفس السياق .

ولأن المرافقة النفسية ضرورية للممتحنين ينتظر الاولياء مطولا خارج أسوار المؤسسات التربوية للتخفيف عن ابناءهم ضغط الامتحانات، و اوضحت احدى الامهات انها لم تستطع ترك ابنتها في هاته المرحلة المهمة من مشوارها الدراسي فهي بوجودها الى جانبها تدعمها نفسيا كلما خرجت من قاعة الامتحان متمنية النجاح لكل المثابرين .

المصدر : الاذاعة الجزائرية