تواصل امتحانات شهادة البكالوريا واستحسان لسلاسة الاسئلة وأجواء التنظيم

23/06/2021 - 10:14

تتواصل لليوم الرابع على التوالي امتحانات شهادة البكالوريا وسط ظروف تنظيمية محكمة تصنع جوا ملائما للمتطلعين الى نيل هذه الشهادة المهمة في  مسارهم الدراسي .

 وعبر المترشحون عن ارتياحهم  لمواضيع الامتحانات خلال الأيام الماضية  التي تناولت في معظمها المواد الاساسية والمشتركة بين أغلب الشعب ، وأوضح بعض الممتحنين  في ميكروفون الاذاعة أن جل الاسئلة كانت سلسة وفي متناول الجميع متأملين أن تكون المواضيع المتبقية في نفس السياق .

 ولأن المرافقة النفسية ضرورية للممتحنين ينتظر الاولياء مطولا خارج أسوار المؤسسات التربوية للتخفيف عن ابناءهم  ضغط الامتحانات، و اوضحت احدى الامهات انها لم تستطع ترك ابنتها  في هاته المرحلة المهمة من مشوارها الدراسي فهي بوجودها الى جانبها  تدعمها  نفسيا كلما خرجت من  قاعة الامتحان  متمنية النجاح لكل المثابرين .

المصدر : الاذاعة الجزائرية

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