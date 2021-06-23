خام برنت يرتفع الى 75.54 دولار لأول مرة منذ اكتوبر 2018

واصلت أسعار النفط تحسنها هذا الاربعاء بسوق لندن، مسجلة ذروة لم تعرفها منذ اكتوبر 2018 ، مدعمة بتوقعات تفيد بتراجع المخزونات النفطية في الولايات المتحدة الامريكية و مؤشرات تؤكد نمو الطلب في الاسواق العالمية.

و بلغ خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال في أوروبا ببرصة لندن تسليم شهر اغسطس 75.54 دولارا للبرميل، مرتفعا بنسبة 0.98 بالمائة مقارنة بسعر اغلاق السوق مساء امس الثلاثاء.

وارتفع سعر عقود تسليم اغسطس، لخام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي الى 73.44 دولارا للبرميل في تعاملات بورصة نيويورك للسلعي مرتفعا بنسبة 81ر0 بالمائة.

وبدوره يقترب الخام الامريكي من ذروة الاسعار المسجلة شهر اكتوبر 2018.

و تتوجه اهتمامات المتعاملون نحو المعطيات الرسمية حول المخزون الامريكي, الذي ينتظر تراجعها ب3.5 مليون برميل بالنسبة للأسبوع الماضي ، هذا من جهة.

و يتم تركيز المستثمرين ،من جهة أخرى على اجتماع مجموعة الدول المصدرة للنفط و حلفائها (اوبك+) المقرر الفاتح من شهر يوليو المقبل، حيث تبقى الآراء منقسمة حول احتمال رفع الانتاج ابتدأ من اغسطس القادم ، حسب المحللين.

و يذكر ان الطلب ارتفع على خام برنت القياسي خلال العام الحالي بأكثر من 40 في المائة مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضيي مع تراجع حدة جائحة فيروس كورونا واستئناف العديد من الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين وأوروبا مما أدى إلى زيادة استهلاك الوقود.

وبحسب تقديرات "بنك أوف أمريكا" يمكن أن يصل سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل خلال العام المقبل.