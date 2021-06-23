رحال للإذاعة: تلقيح 20 مليون جزائري ضد كورونا يمر عبر تلقيح جميع العمال

أكد المدير العام للمصالح الصحية بوزارة الصحة والسكان إلياس رحال أن تمديد التقليح ضد كورونا ليشمل جميع العمال على المستوى الوطني يمثل تحديا تسعى وزارة الصحة إلى رفعه من أجل الرفع من وتيرة العملية وتلقيح ما نسبته 70 بالمائة من الجزائريين أي حوالي 20 مليون جزائري بنهاية العام الحالي.

وقال رحال، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أعتقد أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين بامكانه مساعدة الوزارة الوصية لرفع هذا التحدي.

من جهته رحب الأمين العام لفيدرالية الضمان الإجتماعي بالإتحاد العام للعمال الجزائريين، الدكتور غانمي، بالخطوة معتبرا اياها مهمة من أجل تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين لمواجهة هذا الفيروس ، وقال إن تحقيق هذا الهدف يتطلب المرور عبر جميع المؤسسات لتلقيح عمالها.