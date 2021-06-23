توقيف 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية وحجز ما يقارب 13 قنطار من الكيف المعالج خلال أسبوع

تم توقيف ، خلال اسبوع ، (08) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني وكذا تدمير (04) مخابئ للإرهابيين بسكيكدة، فيما تم توقيف (30) تاجر مخدرات وحجز (12) قنطار و(91) كيلوغرام من الكيف المعالج في عمليات متفرقة، حسبما أفاد به هذا الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مهامها النبيلة في الدفاع عن التراب الوطني وتأمينه ضد مختلف التهديدات، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من الـ 16 إلى الـ 22 جوان 2021 عديد العمليات تؤكد التزام قواتنا المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا".

ففي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي "(08) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما تم كشف وتدمير (04) مخابئ للإرهابيين بسكيكدة".

أما في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات بالبلاد، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن،"(30) تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية، (12) قنطار و(91) كيلوغرام من الكيف المعالج حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب"، يشير بيان وزارة الدفاع الوطني.

في هذا الصدد، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة "(17) تاجر مخدرات وضبطت (11) قنطار و(89) كيلوغرام من الكيف المعالج"، في حين تم توقيف "(13) تاجر مخدرات وحجز (102) كيلوغرام من نفس المادة و(156308) قرص مهلوس خلال عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى".

في سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من "تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وجانت، (151) شخص وضبطت (64) مركبة و(85) مولدا كهربائيا و(28) مطرقة ضغط و(18) جهاز للكشف عن المعادن و(236) كيس من خليط خام الذهب والحجارة ومتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى (102) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب".

كما تم توقيف، حسب ذات المصدر "(20) شخصا وضبط (11) بندقية صيد و(18) قنطار من مادة التبغ و(52) قنطار من النفايات النحاسية و(3265) وحدة من مختلف المشروبات و(18) قطعة أثرية، خلال عمليات منفصلة نفذت بكل من بسكرة وتندوف وغرداية والشلف وباتنة وأم البواقي وعين تموشنت وتيارت وبومرداس".

من جهة أخرى، تم "إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ (36274) لتر بكل من تمنراست وتبسة والطارف وسوق أهراس"، فيما تم توقيف "(45) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار وبشار"، يضيف البيان.