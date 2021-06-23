توافق حول تجديد هياكل مجلس الأمة خلال الدورة الجارية واعتماد الانتخاب في تولي مناصب المسؤولية

عقد رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل هذا الأربعاء جلسة تشاورية مع رؤساء المجموعات البرلمانية عرفت ''توافقا'' حول تجديد هياكل هذه الهيئة في الفترة المتبقية من الدورة البرلمانية الجارية، مع توخي اعتماد الانتخاب في تولي مناصب المسؤولية.

وأوضح بيان للغرفة العليا للبرلمان أن "رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل عقد، اليوم ، جلسة تشاورية مع رؤساء المجموعات البرلمانية، تمحورت أساسا حول عملية تجديد أجهزة وهيئات مجلس الأمة بعنوان سنة 2021، وهذا إعمالا لمبدأ الانتخاب السنوي لمسؤولي هياكل المجلس المكرس في النظام الداخلي لمجلس الأمة وتجسيدا لما جاء في اجتماع مكتب المجلس المنعقد أمس الثلاثاء 22 بخصوص اعتماد الانتخاب في عملية تجديد الهياكل".

ويندرج ذلك في إطار "المسعى الرامي إلى توطين معيار الانتخاب في تولي مناصب المسؤولية في أجهزة وهيئات مجلس الأمة، قصد تعميق الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسة"، حيث "تم التوافق على أن تتم هذه العملية خلال الفترة المتبقية من الدورة البرلمانية العادية الجارية".

كما شكل الاجتماع سانحة لرئيس مجلس الأمة ورؤساء المجموعات البرلمانية لـ"التأكيد على الدور المنوط بكل الفواعل الوطنية، من أجل الوقوف في وجه الرهانات التي تفرضها المرحلة الراهنة والمقبلة والتي تستدعي مزيدا من الانسجام والتحلي بقيم الإخلاص والوفاء والثبات على المواقف، وجعل مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار".

للتذكير، كان مكتب مجلس الأمة قد قرر، في اجتماع الأمس، "مباشرة العملية (تجديد أجهزة و هياكل مجلس الأمة)، مع توخي اعتماد مبدأ الانتخاب في تولي مناصب المسؤولية لأجهزة وهيئات المجلس، على أن يتم تحديد تاريخ عملية التجديد بالتنسيق والتشاور مع المجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس".