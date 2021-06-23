كورونا: 370 إصابة جديدة، 247 حالة شفاء و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 247 مريضا للشفاء، حسبما كشفت عنه هذا الاربعاء وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 137.049 حالة من بينها 370 اصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 95.331 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 3.660 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 28 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 18 ولاية لم تسجل بها خلال الـ24 ساعة الماضية أي حالة جديدة و21 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 9 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما دعت إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".