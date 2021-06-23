مؤسسات مصغرة: نحو برنامج عمل مشترك بين الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

تحادث الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات أمس الثلاثاء، بمقر وزارته، مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر، بليرتا أليكو، حول دراسة سبل التعاون في قطاع المؤسسات المصغرة، حيث اتفق الطرفان على الشروع في جلسات عمل لضبط برنامج عمل مشترك.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فقد تم "الاتفاق على بدأ جلسات عمل بين ممثلي مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالمؤسسات المصغرة وممثلي برنامج الأمم المتحدة الانمائي من اجل ضبط برنامج عمل مشترك يعود بالفائدة على المؤسسة المصغرة ببلادنا".

و سمح اللقاء، حسبما اوضح البيان ،ضيافات بالتطرق إلى "المقاربة الجديدة" المعتمدة بخصوص المقاولين الشباب وأصحاب المؤسسات المصغرة من أجل مرافقتهم في نشاطاتهم الإقتصادية والقضاء على كل الصعوبات التي تواجههم.

وأكد ضيافات، بالمناسبة، أن دائرته الوزارية تسعى لمرافقة هذه المؤسسات للانفتاح على البيئة الدولية للأعمال من خلال خلق برامج عمل مع مختلف الشركاء الدوليين بما فيهم وكالات وبرامج الأمم المتحدة.

ومن جهتها أكدت أليكو حرصها على تحقيق هذه الشراكة من أجل مرافقة قطاع المؤسسات المصغرة والاستجابة لحاجياته المتعلقة بالمرافقة والتكوين وتبادل الخبرات في مختلف المجالات،حسب نفس المصدر.