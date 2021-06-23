الفريق شنقريحة يشارك في فعاليات المؤتمر التاسع للأمن الدولي بموسكو

يشارك الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في فعاليات المؤتمر التاسع للأمن الدولي التي انطلقت هذا الأربعاء بالعاصمة الروسية موسكو،حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن هذا المؤتمر الذي تنظمه فيدرالية روسيا يومي الـ 23 و الـ24 جوان 2021 ، يشارك فيه وزراء دفاع ورؤساء أركان جيوش وخبراء أمنيين يمثلون 109 دولة.

وأضاف نفس المصدر أن فعاليات المؤتمر "افتتحت من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، وهو المؤتمر الذي يرتكز على تنظيم جلسات تتناول المحاور والمواضيع تتعلق ب" الإستقرار الإستراتيجي.. التحولات والآفاق، منطقة آسيا في سياق السياسة العامة، دور المؤسسات العسكرية في مواجهة جائحة كوفيد-19، أمن المعلومات.. المشاكل والحلول، التعاون العسكري والتقني بين روسيا ودول إفريقيا ودول الشرق الأوسط، التعاون العسكري كوسيلة لمواجهة التحديات والتهديدات في أمريكا اللاتينية، والأمن في أوروبا.. الواقع والآفاق".

وبمناسبة مشاركته في هذا المؤتمر، كان لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لقاء مع وزير دفاع فيدرالية روسيا الفريق الأول شويغو سيرغي كوجوغيفيتش، حضره عن الجانب الجزائري أعضاء الوفد المرافق له وعن الجانب الروسي ديميتري شوغاييف الرئيس المشترك للجنة الحكومية الجزائرية-الروسية المكلفة بالتعاون العسكري الروسي، وكذا المدير العام لشركة "روزوبورن إكسبور".

وتناولت المحادثات بين الطرفين "حالة التعاون العسكري والتقني بين البلدين وآفاق تطويرها وهي العلاقات التي ما فتئت تتعزز أكثر فأكثر لترتقي إلى مصاف الشراكة الإستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين".